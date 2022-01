3.7 ( 3 )

« Je te promets » saison 2 : dès le 31 janvier 2022 sur TF1. Bonne nouvelle si toutefois vous avez aimé la saison 1. Le « This Is Us » français est de retour pour une 2ème saison inédite à compter du lundi 31 janvier 2022, chaque soir à raison de deux épisodes par semaine.







Au casting cette année encore Camille Lou, Hugo Becker, Marilou Berry, Guillaume Labbé ou bien encore Narcisse Mame.

Vous allez adorer les retrouver pour vivre avec eux leurs peines, leurs doutes & leurs joies.



