« Lego Masters » du 4 janvier 2022 : de nouvelles épreuves ce soir sur M6 (épisode 3)

« Lego Masters » du 4 janvier 2022. La saison 2 de « Lego Masters » se poursuit ce soir sur M6. Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne ou en streaming vidéo puis replay sur 6PLAY . Une saison 2 qui, rappelons-le tout de même nous est présentée par la chaîne comme plus spectaculaire et avec des épreuves inédites encore plus folles. Et vous en avez un avant goût durant les fêtes.







Pour cette troisième soirée du grand concours Lego Masters, vous allez découvrir deux épreuves aussi merveilleuses que renversantes : « Il était une fois une brique » dans laquelle nos constructeurs vont devoir partir d’un conte totalement délirant, tout droit sorti de l’imagination d’invités un peu spéciaux, et « le monde à l’envers » où, pour la première fois du concours, les binômes vont devoir faire preuve d’une grande souplesse en construisant non seulement sur leur plan de travail mais également en dessous de celui-ci.

Leur mission sera de dévoiler les liens secrets et surprenants qui lient le monde du dessus et le monde du dessous… de quoi retourner la tête de nos 2 brickmasters !



"Je panique à fond !" 😱

Gros coup de stress pour ce duo pendant les premières heures de l'épreuve… #LegoMasters, mardi à 21.05 pic.twitter.com/RRuDMDyWZh — M6 (@M6) January 3, 2022

Ce soir sur M6, et si ce n’est pas encore fait, préparez-vous à embarquer dans une aventure qui va transporter toute la famille dans un monde aussi féérique que spectaculaire !

