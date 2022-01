Plus belle la vie : ce soir, Bastien a-t-il tué Elodie ? (résumé + vidéo épisode 4447 PBLV du 4 janvier 2022)

4.6 ( 9 )

Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4447 du mardi 4 janvier 2022 – Bastien a-t-il tué Elodie dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie » ? C’est la question que se pose toujours Xavier Revel, Jean-Paul et Ariane ce soir. Et Jean-Paul découvre que Bastien a déjà fait de la prison dans le passé, il était soupçonné de meurtre ! Xavier décide alors de prolonger sa garde à vue…







Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4447

Luna ne dévoile pas à Boher son lien avec Bastien et encore moins la raison de la sortie en mer entre Elodie et Bastien. Ce dernier, en cellule, fait des cauchemars, et se montre agressif lorsqu’il se réveille. Boher, qui pense que Bastien est coupable, cherche à le prendre par les sentiments, mais n’obtient rien. Bastien se dit sincère quand il dit ne pas savoir ce qui est arrivé à Elodie. Revel décide de prolonger sa garde à vue. Chez les enfants, Sunalee doute de la parole de son père…



François et Thomas, jamais d’accord, se chamaillent dès que les ados ont le dos tourné. Au bar, Lola aime cuisiner avec Roland même si ce dernier met de la viande en cachette dans ses daubes. De son côté, Blanche vient alerter Thomas que Kilian a séché les cours. Thomas fait mine d’être au courant…

Léa a besoin d’une nounou pour garder Aurore et Betty se propose. Elle se débrouille tant bien que mal et découvre un moyen d’apaiser Aurore…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4447 du 4 janvier

