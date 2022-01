« Manipulations » du 17 janvier 2022 : vos deux épisodes de ce soir

5 ( 4 )

« Manipulations » du 17 janvier 2022. Ce soir sur France 2 et sur France.TV pour le streaming et le replay, suite de votre mini-série « Manipulations ». Rendez-vous à partir de 21h10.







« Manipulations » : rappel de l’histoire

Maud est une businesswoman accomplie, mère comblée, entourée d’amis fidèles. Seul manque un homme, qui partagerait sa vie. Elle croise alors le chemin de Mathias. Et n’ose y croire. Pourtant, Mathias l’aime, et il est parfait. Comblée, Maud ne voit pas ce qui se trame. Et quand son fils commence à creuser, il comprend rapidement que sa mère est sous l’emprise d’un dangereux manipulateur .

Le début : Maud Bachelet semble vivre une vie parfaite : une entreprise en expansion, des amis fidèles, des enfants indépendants et aimants. Seule ombre au tableau ? Sa vie sentimentale, ébranlée par le coming-out du père de ses enfants quelques années plus tôt. Mais tout change lorsqu’elle rencontre le très charismatique Mathias Maubert, reporter de guerre de passage à Lille. Démarre alors une idylle qu’elle n’espérait plus. Mais on découvre rapidement que les plans de Mathias sont tout autres…

« Manipulations » du 17 janvier 2022

Episode 3

Suite au départ de Joseph, l’étau autour de Maud se resserre. Alors que Mathias doit partir en mission pour son travail, on découvre que son plan machiavélique ne s’arrête pas à Maud… D’ailleurs, le profil de sa prochaine victime semble se dessiner : et ce n’est autre que Déborah, la meilleure amie de Maud…



Episode 4

Alors que Maud voit son quotidien s’écrouler, Mathias passe à la vitesse supérieure. Il va tout faire pour isoler Maud et la garder à ses côtés. Mais un événement qu’il n’attendait pas va venir contrarier ses plans… De son côté, Joseph met la main sur un témoin du passé qui pourrait bien tout changer.

👫🌪 Quand le passé refait surface… 📺 Retrouvez #Manipulations, la nouvelle mini-série avec Marine Delterme et Marc Ruchmann, à voir tous les lundis à 21h10 sur @France2tv. 💻 Disponible en intégralité sur @francetv 🔽 https://t.co/gmAf6WiZ0c pic.twitter.com/cFl4xyhDC1 — France Télévisions (@Francetele) January 13, 2022

« Manipulations » en replay

Retrouvez « Manipulations » en replay et streaming vidéo gratuit sur France.TV.

