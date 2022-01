Patron Incognito du 17 janvier 2022 : ce soir, l’émission s’invite chez « LDLC »

5 ( 2 )

Patron Incognito du 17 janvier 2022. Ce soir à la télé, vous avez rendez-vous sur M6 pour un nouveau numéro inédit de « Patron Incognito ». Rendez-vous dès 21h05 sur M6 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur 6Play. Ce soir immersion dans les coulisses de l’enseigne « LDLC ».







Patron Incognito du 17 janvier 2022 : votre émission en quelques lignes

Alors que le commerce en ligne en est à ses débuts en 1996, LDLC nait dans un appartement lyonnais. Après avoir lancé son site d’informatique, LDLC ouvre sa première boutique physique un an plus tard, avant de devenir numéro 1 du high tech et du matériel informatique en France.

À la tête de cette société pionnière en e-commerce : Laurent de la Clergerie. Il est le premier patron français à avoir fait le pari de la semaine de 4 jours. Son entreprise s’est également fait un nom dans le domaine du sport de haut niveau, en devenant le sponsor de l’équipe de basket-ball de Lyon-Villeurbanne, aujourd’hui championne de France, et présidée par Tony Parker, qui prépare une petite surprise lors de cette aventure Patron Incognito.

Le patron a décidé de jouer le jeu du relooking à fond pour donner toutes ses chances à l’expérience en acceptant de se raser la tête, une première dans Patron Incognito ! Laurent de la Clergerie se fera passer pour Fabien, demandeur d’emploi en reconversion. Face à une concurrence accrue, ce patron souhaite s’assurer de la pérennité de son entreprise tout en vérifiant que la politique sociale, récemment mise en place pour le confort de ses salariés, a bien été perçue



“C’est une vraie merde !”

Nouveau record d’audience ?

La semaine dernière l’émission a signé un triple record d’audience tant sur l’ensemble du public qu’auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats et du public de moins de 50 ans.

Qu’en sera t-il cette semaine ?

