« Manipulations » du 24 janvier 2022 : les deux derniers épisodes ce soir sur France 2

« Manipulations » du 24 janvier 2022. Ce soir sur France 2 et sur France.TV pour le streaming et le replay, place au final de votre mini-série « Manipulations ». Rendez-vous à partir de 21h10.







« Manipulations » : rappel de l’histoire

Maud est une businesswoman accomplie, mère comblée, entourée d’amis fidèles. Seul manque un homme, qui partagerait sa vie. Elle croise alors le chemin de Mathias. Et n’ose y croire. Pourtant, Mathias l’aime, et il est parfait. Comblée, Maud ne voit pas ce qui se trame. Et quand son fils commence à creuser, il comprend rapidement que sa mère est sous l’emprise d’un dangereux manipulateur .

Le début : Maud Bachelet semble vivre une vie parfaite : une entreprise en expansion, des amis fidèles, des enfants indépendants et aimants. Seule ombre au tableau ? Sa vie sentimentale, ébranlée par le coming-out du père de ses enfants quelques années plus tôt. Mais tout change lorsqu’elle rencontre le très charismatique Mathias Maubert, reporter de guerre de passage à Lille. Démarre alors une idylle qu’elle n’espérait plus. Mais on découvre rapidement que les plans de Mathias sont tout autres…

« Manipulations » du 24 janvier 2022

Épisode 5

Joseph, qui s’est rapproché de Caroline, tente d’amasser un maximum de preuves pour faire tomber Mathias. Après une enquête difficile, il retrouve la trace de Cathy…

De son côté, Mathias continue un jeu qui devient de plus en plus dangereux. Obligé de s’exposer, il semble être mis en difficulté. Mais c’est sans compter sur son machiavélisme, qui l’amènera dans la meilleure des positions… au grand dam de Joseph.



Épisode 6

On découvre rapidement que toutes les cartes ont été rebattues. Et si, finalement, Mathias n’avait pas encore gagné la partie ?

« Manipulations » tire sa révérence ce soir dès 21h10 sur France 2.

