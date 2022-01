« Kingsman : le cercle d’or » ce soir sur TF1 (dimanche 9 janvier 2022)

4.8 ( 6 )

« Kingsman : le cercle d’or » est au programme télé de ce dimanche 9 janvier 2022. Et c’est sur TF1 que ça se passe ! Rendez-vous dès 21h10 ou en streaming depuis le site et/ou l’application MYTF1 en optant pour la fonction direct. S’agissant d’un film de cinéma, aucun replay ne sera ensuite disponible.







« Kingsman : le cercle d’or » : histoire, résumé, synopsis

KINGSMAN, l’élite du renseignement britannique en costume trois pièces, fait face à une menace sans précédent. Alors qu’une bombe s’abat et détruit leur quartier général, les agents font la découverte d’une puissante organisation alliée nommée Statesman, fondée il y a bien longtemps aux Etats-Unis.

Face à cet ultime danger, les deux services d’élite n’auront d’autre choix que de réunir leurs forces pour sauver le monde des griffes d’un impitoyable ennemi, qui ne reculera devant rien dans sa quête destructrice.

Casting

Un film réalisé par Matthew Vaughn avec, dans les rôles principaux : Colin Firth, Taron Egerton, Julianne Moore, Mark Strong ou bien encore Halle Berry.

Le saviez-vous ?

– Le film a rencontré un beau succès en salles avec 1 762 782 spectateurs lors de sortie en 2017

– Il a été diffusé pour la première fois en clair en novembre 2020 sur C8



La bande-annonce

Et on termine comme toujours avec les images et la bande-annonce de votre film

« Kingsman : le cercle d’or » à voir ou à revoir ce soir sur TF1

