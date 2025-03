Patron Incognito du 28 mars : ce soir, l’émission s’invite chez Easy Cash (sommaire)

Publicité





Patron Incognito du 28 mars 2025 – M6 vous propose un nouveau numéro inédit de « Patron Incognito » ce vendredi soir. Cette fois, c’est une immersion dans les coulisses de la société Easy Cash.





Rendez-vous dès 21h10 sur M6 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur M6+.







Patron Incognito du 28 mars 2025 : votre émission en quelques lignes

Créée en 2001, Easy Cash est le leader français dans le domaine de l’achat et de la vente de produits d’occasion, avec plus de 160 magasins répartis à travers le pays. Le principe est simple : acquérir des articles auprès des particuliers (smartphones, high-tech, gaming, maroquinerie, bijoux, etc.), les reconditionner et leur offrir une seconde vie. Ce modèle économique, durable, s’inscrit parfaitement dans l’évolution des habitudes de consommation des Français.

Anne-Catherine Péchinot, Directrice Générale, et Virginie Decamps-Lainé, Directrice des Opérations, vont se glisser incognito dans leur propre réseau pour observer de près la réalité du terrain. Elles incarneront les rôles de Marie-Sophie et Mathilda et alterneront entre divers postes en magasin : stagiaires, clientes ou potentielles franchisées, afin de mieux cerner les enjeux et défis quotidiens auxquels leurs équipes sont confrontées.



Patron Incognito du 28 mars 2025, extrait vidéo

Et pour patienter jusqu’à ce soir, voici un extrait de ce qui vous attend !