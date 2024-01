Patron Incognito du 10 janvier : ce soir, l’émission s’invite chez « Guinot Mary Cohr »

Publicité





Patron Incognito du 10 janvier 2024 – M6 vous propose un nouveau numéro inédit de « Patron Incognito » ce lundi soir. Cette fois, c’est une immersion dans les coulisses de l’enseigne « MDA Discount » qui vous attend.





Rendez-vous dès 21h10 sur M6 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur 6Play.







Patron Incognito du 10 janvier 2024 : votre émission en quelques lignes

Le groupe Guinot Mary Cohr, fondé il y a près de 50 ans, est aujourd’hui le leader de la beauté professionnelle dans le monde avec près de 2 000 instituts en France et 15 000 à l’étranger. La société au savoir-faire et fabrication de produits de beauté 100 % français a connu une ascension fulgurante depuis 2009 avec l’arrivée d’Édouard Falguières, directeur des affiliations et du développement international et bras droit du fondateur.

Proche de ses collaborateurs, il revendique l’esprit familial du groupe et n’hésite pas à mouiller la chemise lors des nombreux séminaires, notamment avec son acolyte, la directrice commerciale Sophie Rollet, pour favoriser les liens et la communication.

L’expérience Patron Incognito permettra à Édouard Falguières de découvrir le cœur de la marque : de la fabrication, au conditionnement et à la distribution de leurs produits de beauté à travers le monde. Il a choisi de se faire aider par Sophie Rollet, plus crédible dans le rôle d’une esthéticienne en institut de beauté.

Patron Incognito du 10 janvier 2024, extrait vidéo

Et pour patienter jusqu’à ce soir, voici un extrait de ce qui vous attend !



