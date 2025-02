Patron Incognito du 3 février : ce soir, l’émission s’invite chez Ewigo (sommaire)

Publicité





Patron Incognito du 3 février 2025 – M6 vous propose un nouveau numéro inédit de « Patron Incognito » ce mercredi soir. Cette fois, c’est une immersion dans les coulisses de la société Ewigo.





Patron Incognito du 3 février 2025 : votre émission en quelques lignes

Depuis 10 ans, la société Ewigo transforme le marché des véhicules d’occasion avec un concept novateur inspiré des agences immobilières : elle agit comme intermédiaire entre acheteurs et vendeurs, en sécurisant les transactions et en garantissant l’état des voitures.

Benoît Cortot, directeur général délégué au développement de la marque depuis un an, relève le défi de l’émission « Patron Incognito » avec un double objectif : analyser les forces du réseau et soutenir les agences en difficulté. Sous l’identité de Michael, il réalisera quatre immersions incognito à travers la France, se faisant passer pour un futur franchisé désireux d’ouvrir une agence Ewigo et posant de nombreuses questions à ses formateurs.



Patron Incognito du 3 février 2025, extrait vidéo

Et pour patienter jusqu’à ce soir, voici un extrait de ce qui vous attend !