Plus belle la vie : ce soir, Ariane met la pression à Bastien (résumé + vidéo épisode 4448 PBLV du 5 janvier 2022)

Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4448 du mercredi 5 janvier 2022 – Ariane met la pression sur Bastien ce soir dans votre série quotidienne marseillaise « Plus belle la vie ». En effet, elle est convaincue que Bastien leur cache des choses, elle l’interroge sur l’origine de sa fortune et il lui ment… Ariane s’emporte et Jean-Paul prend le relais.







Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4448

Luna est restée auprès de Pablo toute la nuit. Elle se rapproche de lui et lui conseille de plus s’ouvrir aux autres quand il a un problème. Les relations entre Luna et les autres enfants sont très mauvaises mais Luna ne se laisse abattre et fait comprendre aux enfants que si elle n’était pas là pour eux, ils seraient déjà pris en charge par l’ASE. Au commissariat, Barrault vient témoigner contre Bastien. Ce dernier l’a menacé dernièrement et s’est vanté d’être l’ami d’un narco trafiquant…



Francesco ne parvient pas à remonter le moral de Sylvia et décide de l’attendre devant le cabinet du chirurgien afin de lui faire renoncer à l’opération. Sylvia ne l’écoute pas et passe sur le billard après avoir signé un devis exorbitant. De retour à l’appartement, Sylvia demande de l’argent à Francesco pour l’aider à payer. Il refuse…

Babeth savoure sa victoire, elle a réussi à endormir Raphael. De son coté, Léa aimerait bien retrouver son rythme d’avant où elle jonglait entre ses sorties et son travail…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4448 du 5 janvier

