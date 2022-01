EXCLU Plus belle la vie : Elodie est morte, Bastien et Luna s’installent ensemble (infos PBLV)

4.5 ( 8 )

EXCLU Plus belle la vie en avance : intrigues et spoilers en avance PBLV jusqu’au 15 janvier 2022 Alors qu’une nouvelle année commence, comme tous les dimanches soir, il est temps pour les fans de la série marseillaise « Plus belle la vie » d’en savoir plus sur les prochains épisodes. En effet, comme toujours, Stars Actu vous révèle ce qui va se passer, en avant-première et en exclusivité.







Et dans trois semaines, on peut vous dire que la police va finalement découvrir qu’Elodie est morte assassinée.

Une voiture fonce sur Luna qui est persuadée qu’il s’agit de Bastien. Mais une autre voiture s’interpose : c’est Bastien qui lui hurle de monter à l’intérieur. Le conducteur de la voiture se lance à leur poursuite mais Luna et Bastien arrivent à le semer. Luna est soulagée que Bastien soit innocent, et il lui jure qu’il ne lui fera jamais de mal.



La nouvelle stratégie de la police se met en place : faire croire à Luna qu’ils pensent Bastien innocent pour endormir leur vigilance et attendre un faux pas. La rénovation de l’hôtel avance bien et Bastien félicite ses enfants pour leurs idées déco. Luna s’installe au Céleste avec Bastien.

Herrera s’engouffre dans les couloirs du Céleste et est arrêté par Pablo qui fait encore une crise de somnambulisme. Akira réveille son frère qui a vu un homme s’enfuir. Il est apeuré et Bastien est persuadé qu’il s’agit de Talbot. Il ne peut pas le laisser s’en prendre à ses enfants en toute impunité. Il se rend avec Luna chez Talbot et fouillent sa maison à la recherche d’un indice pour retrouve la trace d’Elodie. Ils trouvent une lettre où Elodie donne rendez-vous à Talbot le jour où ils ont signé l’achat de l’hôtel…

Talbot meurt finalement assassiné sous les yeux de Bastien et Luna, qui appellent la police. Au commissariat, les résultats de la balistique innocentent Bastien. Le coup a été tiré par un professionnel. Le lendemain, Bastien apprend une terrible nouvelle qu’il doit annoncer à ses enfants : Elodie est morte.

Les enfants sont tétanisés, choqués et des larmes coulent sur leurs visages. Akira en veut à son père et le déteste. De son côté, Luna rassure ses proches sur sa relation avec Bastien : il a été innocenté et elle envisage sa vie avec lui. L’inauguration de l’hôtel est maintenue, c’est ce que Elodie aurait voulu. Hugo inclus Luna pour avoir son avis.

De son côté, Xavier Revel s’inquiète pour Abdel qui est complètement ailleurs en ce moment à cause du départ d’Alison…

Résumé du prochain épisode inédit, à découvrir lundi 3 janvier sur France 3

La police menotte Bastien et l’embarque. Hugo ne comprend pas ce qui se passe mais Luna va veiller sur la fratrie le temps que cette histoire s’éclaircisse. Akira, de nerf, balance à ses frères et sa sœur que Luna couche avec leur père. Hugo est en colère et se sent trahie par Luna. Si les flics pensent que Bastien a tué Elodie, la version de Bastien est toute autre : il est parti faire un tour en mer avec sa femme pour calmer une dispute, il s’est assoupi et quand il s’est réveillé, Elodie n’était plus là…

Maintenant que Benjamin a quitté l’appartement, Francesco est persuadé que ça ira mieux. Estelle cache son malaise et se confie à Fanny : elle craint de se lasser de sa relation, ayant perdu la passion du début. Elle tente de raviver la flamme en proposant une escapade à Francesco…

Thomas est furieux de voir que François fait travailler Kilian et Lola au bar. Il prend une décision radicale…

