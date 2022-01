Plus belle la vie : ce soir, Luna en danger de mort (résumé + vidéo épisode 4456 PBLV du 17 janvier 2022)

5 ( 4 )

Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4456 du lundi 17 janvier 2022 – Luna est en danger de mort ce soir dans votre feuilleton marseillais de France 3 « Plus belle la vie ». En effet, une voiture va lui foncer dessus pour la tuer !







Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4456

La voiture fonce sur Luna qui est persuadée qu’il s’agit de Bastien. Mais une autre voiture s’interpose : c’est Bastien qui lui hurle de monter à l’intérieur. Le conducteur de la voiture se lance à leur poursuite mais Luna et Bastien arrivent à le semer. Luna est soulagée que Bastien soit innocent, et il lui jure qu’il ne lui fera jamais de mal. Bastien n’est pas parvenu à voir la tête de leur agresseur mais est persuadé qu’il s’agit de Talbot…



Revel s’inquiète pour Abdel qui est complètement ailleurs en ce moment à cause du départ d’Alison. Abdel demande à Karim d’entrainer Bilal à la conduite. Karim prend son rôle très à cœur mais est déstabilisé par un message d’Elsa qu’il reçoit. Au volant, Bilal n’ayant plus d’instruction de la part de Karim, tape dans une poubelle…

Les rôles entre François et Thomas s’inversent. Thomas devient le tyran qui veut faire réviser Lola et Kilian. Avec l’aide de François, les ados vont filer en douce…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4456 du 17 janvier

