Plus belle la vie : un acteur va revenir après une longue absence !

Bonne nouvelle pour les fans de la série de France 3 « Plus belle la vie » puisqu’un acteur va revenir après plus d’un an d’absence. Il s’agit de Jules Fabre, alias Théo Bommel, selon les informations publiées par Télé Loisirs.







L’acteur doit reprendre le chemin des tournages de PBLV, à la Belle de Mai à Marseille cette semaine.







Théo Bommel devrait être de retour sur votre petit écran le 2 mars. On ne sait pas encore comment son retour va être évoqué, d’autant que son départ n’a jamais été expliqué…

En effet, alors que Théo s’était installé avec Coralie, la prof de maths dont il était amoureux, on ne les a jamais vus partir du Mistral. On imagine donc que Coralie, incarnée par Coralie Audret, devrait revenir en même temps.



