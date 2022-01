Audiences TV prime 27 janvier 2022 : « Une si longue nuit » leader, nouveau succès pour « Face à Baba » avec Jean-Luc Mélenchon

5 ( 3 )

Audiences TV prime 27 janvier 2022. Hier soir c’est TF1 qui s’est adjugée la première place des audiences en première partie de soirée avec sa série « Une si longue nuit ». Les deux épisodes du jour ont réuni 3.64 millions de fidèles soit 19.1% du public présent devant son poste de télévision. C’est un peu mieux que la semaine dernière puisque la série gagne 300.000 téléspectateurs !







Audiences TV prime 27 janvier 2022 : nouveau succès pour « Face à Baba »

On retrouve ensuite France 2 et son magazine « Envoyé Spécial » dont les reportages ont suscité l’intérêt de 1.92 million de personnes soit 9.4% des téléspectateurs.

Belle performance de C8 avec un nouveau numéro de « Face à Baba » dont l’invité était Jean-Luc Mélenchon. 1.84 million de nos concitoyens et 8.9% de part d’audience pour la première partie surtout rythmée par le débat entre Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour. Notez une pointe à 2.2 millions de téléspectateurs et de grosses performances auprès du public jeune.

On retrouve ensuit M6 et la série « Why Women Kill » dont les deux épisodes inédits se sont contentés de 1.71 million de fans pour 8.3% de pda. M6 était toutefois leader auprès des femmes de moins de 50 ans responsables avec des achats avec 18.6% de part d’audience sur cette cible.

France 3 complète le top 5 avec la rediffusion du film « Expendables : Unité spéciale » de Sylvester Stallone vu ou revu par 1.31 million d’amateurs de gros bras (6.4% de pda).

