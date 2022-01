« Affaire conclue » du 25 janvier 2022 : ce soir sur France 2, on remonte le temps !

5 ( 3 )

« Affaire conclue » du 25 janvier 2022. Nouveau prime pour les équipes d’« Affaire Conclue » ce soir sur France 2 dès 21h10 et en streaming vidéo puis replay sur France.TV. Mais ce soir Sophie Davant et toute l’équipe d’« Affaire conclue » vont remonter le temps grâce à des objets toujours plus incroyables !







Publicité











Publicité





« Affaire conclue » du 25 janvier 2022 : au programme ce soir

Pour cette soirée exceptionnelle, chaque objet sera expertisé en même temps par deux de nos commissaires priseurs et mis en scène dans un décor d’époque différent, selon plusieurs thématiques :

Années 70 — Atelier d’artiste — Second Empire — Cabinet de curiosité — Loft années 80.

Harold Hessel, Énora Alix, Yves Cosqueric et Delphine Fremaux-Lejeune vous feront découvrir les secrets que referment ces objets.



Publicité





Un requin-tigre en résine long de 2,5 m, un gisant du XVIe siècle, un escalier signé Roger Tallon des années 60, un bronze monumental de 1,70 m d’Arman, un salon Harcourt et Paulin, une guitare électrique Fender Telecaster ayant appartenu à Johnny Hallyday…

Voici quelques-uns des objets d’exception que vous ne pourrez découvrir que sur le plateau d’Affaire conclue.

— Alors quel objet aura le plus de succès ?

— Des records de vente seront-ils battus ?

— Qui de nos fidèles acheteuses et acheteurs – Diane Châtelet, Caroline Margeridon, Aurore Morisse, Anne-Catherine Verwaerde, Clément Anger, Damien Tison, François Cases-Bardina – renchérira le plus et remportera la mise ?

Mais ce n’est pas la seule surprise que vous réserve ce prime, puisque Sophie Davant et les commissaires priseurs d’Affaire conclue seront costumés !

AFFAIRE CONCLUE : SPÉCIALE COLLECTIONNEUR

Et juste derrière ce prime exceptionnel et pour la quatrième fois, Sophie et Harold Hessel poursuivront leur voyage chez d’incroyables collectionneurs, ces personnes qui ne cherchent surtout pas à vendre mais plutôt à accumuler.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 3 Aucune note