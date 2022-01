« S.W.A.T. » du 4 janvier 2022 : ce soir sur TF1 deux épisodes inédits de la saison 4

5 ( 2 )

« S.W.A.T. » du 4 janvier 2022. Elle reprend ! La 4ème saison inédite de votre série « S.W.A.T. » est de retour ce soir sur TF1 et en replay sur MYTF1 avec les épisodes « Les soldats du feu » et « Croisade meurtrière »







« S.W.A.T. » du 4 janvier 2022 : deux épisodes inédits ce soir

« Les soldats du feu » : Une brigade de sapeurs-pompiers est prise pour cible par un tireur embusqué lors d’une intervention sur un feu de benne à ordures. Puis, les expéditions punitives se multiplient contre les soldats du feu. Pour Hondo et son équipe, il ne fait aucun doute que c’est la vengeance qui motive ces fusillades : en effet, la même brigade 127 avait malheureusement dû laisser des victimes derrière elle lors d’un grave incendie deux ans auparavant. Le capitaine Hauser en particulier a du mal à se pardonner l’issue fatale de ce drame… Pendant ce temps, la compétition fait rage entre Chris, Street et Tan. Ce dernier tente de se faire remarquer par ses supérieurs, quitte à risquer sa vie…

« Croisade meurtrière » : Après une course-poursuite effrénée, Hondo et son équipe parviennent à arrêter un homme ayant braqué une station-service et tué son gérant. A peine l’intervention terminée, le S.W.A.T. reçoit un appel lui signalant qu’une épicerie vient d’être braquée et incendiée. Toute l’équipe se rend sur place et arrive à temps pour sauver des flammes le propriétaire. L’interrogatoire du braqueur de la station-service et les images de vidéo-surveillance de l’épicerie révèlent aux enquêteurs que les attaques ont été coordonnées par un groupe de suprémacistes qui semble avoir prévu de perpétrer d’autres attentats. Avec l’aide du FBI, Hondo et son équipe tentent d’identifier les membres de la cellule et de les interpeller avant qu’ils ne commettent d’autres crimes.



