« Le Voyageur » du 4 janvier 2022 : ce soir sur France 3 l’épisode « La vallée de la peur »

« Le Voyageur » du 4 janvier 2022 : ce soir sur France 3 retour du capitaine Yann Kandinsky pour le 6ème épisode inédit de la collection. Il est baptisé « La vallée de la peur ». Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne mais aussi replay, avant-première et streaming vidéo sur France.TV. Pour mémoire et/ou pour ceux qui auraient loupé l’info, c’est désormais Bruno Debrandt qui incarne cette série après le départ d’Éric Cantona.







« Le Voyageur » du 4 janvier 2022

L’histoire : Yann Kandinsky s’est mis au vert. Mais lorsqu’il apprend qu’Yves Cesnoz a été remis en liberté et qu’il est de nouveau accusé de la disparition d’une jeune femme, Angélique Martin, le Voyageur lève le camp pour se rendre au Pays basque.

En 2001, Cesnoz avait écopé d’une lourde peine pour le meurtre de Juliette Lemoine, une jeune femme assassinée une semaine après son enlèvement. Mais Kandinsky n’a jamais cru à la culpabilité de Cesnoz. Angélique a disparu trois jours plus tôt, il est donc encore possible de la tirer des griffes de son ravisseur et d’identifier enfin le vrai meurtrier.

Nouveau succès d’audience ?

Le dernier épisode en date, premier de Bruno Debrandt, a réalisé un beau carton d’audience. Diffusé le 7 décembre 2021, il avait convaincu 4.76 millions de téléspectateurs soit 21.1% de part de marché faisant jeu égal avec l’émission de TF1 « Koh-Lanta, La Légende ».



