Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 21 janvier 2022

Un si grand soleil en avance : résumés et spoilers jusqu’au 21 janvier 2022 – On est dimanche soir et comme toujours, il est pour les fans de « Un si grand soleil » de découvrir ce qui va se passer prochainement. En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis par la chaîne pour la semaine du lundi 10 au vendredi 14 janvier 2022.







ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Et dans deux semaines, on peut vous dire que Arthur va être amoureux alors que le couple Akim / Lucille va battre de l’aile. En effet, Akim ment à Lucille et quand elle découvre ses agissements, elle tombe de haut !…

Quant à Eve, Bernier lui met la pression et Eliott fait un choix qui la bouleverse.



Lundi 17 janvier 2022, épisode 821 : Alors que Camille fait une proposition embarrassante à Steve, Virgile prend une décision radicale qui rend son avenir incertain. L’arrivée impromptue d’un proche de Jennifer plonge Arthur dans le désespoir.

Mardi 18 janvier 2022, épisode 822 : Tandis que le commissariat est soumis à la pression du chiffre, le mensonge s’immisce au sein du couple d’Akim et de Lucille. Jennifer, elle, décide de bouleverser à jamais la vie d’Arthur.

Mercredi 19 janvier 2022, épisode 823 : Arthur prend une décision hâtive qui a de lourdes répercussions sur sa vie sentimentale. Pendant qu’Adam fait des propositions tendancieuses à Lucille, Akim cherche à préserver son couple en collaborant avec Thierry.

Jeudi 20 janvier 2022, épisode 824 : Alors qu’Eve subit une pression insoutenable de Bernier et se sent désemparée face au choix d’Eliott, Lucille découvre les agissements d’Akim. Saura-t-elle lui pardonner son comportement ?

Vendredi 21 janvier 2022, épisode 825 : Alors que Lucille ne décolère pas, Myriam n’envisage plus sa vie sentimentale de la même manière et Elisabeth supporte mal la nouvelle organisation du travail au sein de L-Cosmétique.

Un si grand soleil en avance : spoilers et résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Un si grand soleil » :

du 3 au 7 janvier 2022 en cliquant ICI

du 10 au 14 janvier 2022 en cliquant ICI

