« Secrets d’histoire » du 24 janvier 2022 : ce soir sur France 3, Marie de Roumanie (vidéo)

« Secrets d’histoire » du 24 janvier 2022. Ce soir, dans un numéro inédit de Secrets d’histoire, Stéphane Bern nous propose d’en découvrir un peu plus sur Marie de Roumanie. Rendez-vous dès 21h10 sur France 3 ou en replay sur France.TV et ce durant 7 jours. Titre de ce numéro exceptionnel : « Marie de Roumanie, l’étonnante reine des Carpates ».







« Secrets d’histoire » du 24 janvier 2022

Dans ce nouveau numéro inédit de « Secrets d’histoire », Stéphane Bern vous entraîne à la rencontre d’une reine extraordinaire, Marie de Roumanie, et de son royaume, une terre de légendes aux portes de l’Orient.

C’est pourtant en Angleterre qu’elle voit le jour. Petite fille de la reine Victoria et du tsar Alexandre II de Russie, Marie possède un sang plus bleu que bleu. Et une beauté à couper le souffle.

Les aléas du destin la font épouser l’héritier au trône de Roumanie. Un Allemand, le prince Ferdinand de Hohenzollern.



Son arrivée sur le sol roumain est un choc. Une déception, qui se transforme peu à peu en un amour inconditionnel pour ce peuple.

Marie, pendant le conflit de 14-18, sera celle qui assure la victoire aux côtés des Alliés et agrandit comme jamais les frontières de son royaume grâce à sa rencontre incroyable avec Clemenceau.

Elle est aussi une communicante hors pair, une actrice de sa vie, qui décore ses palais roumains de ses propres créations.

La suivre dans Secrets d’histoire, c’est visiter les plus beaux châteaux de Roumanie, dont Bran, la célèbre demeure d’un certain comte Dracula.

C’est aussi découvrir cette reine du XXe siècle étonnante, qui n’a cessé de faire corps avec sa terre d’adoption. Dans le Bonheur comme dans le Malheur.

Avec la participation de

Sa Majesté le reine Margareta de Roumanie (arrière-petite-fille de Marie)

Son Excellence Luca Niculescu (ambassadeur de Roumanie en France)

Guy Gauthier (biographe)

Pierre-André Hélène (conservateur du musée Maxim’s)

Philippe Séguy (écrivain)

Gabriel Badea-Paün (historien d’art)

Évelyne Lever (historienne)

Joëlle Chevé (historienne)

Radu Albu-Comanescu (historien)

Tessa Dunlop (historienne)

Pierre Rainero (directeur du patrimoine Cartier)

La bande-annonce de votre émission

En attendant ce soir, découvrez la bande-annonce de votre émission…

🔵 𝗟𝗘 𝗩𝗜𝗦𝗔𝗚𝗘 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗥𝗢𝗨𝗠𝗔𝗡𝗜𝗘 🇷🇴 | Elle a tout pour elle ! Une beauté à couper le souffle. Le sens du romanesque. Lundi à 21h10 sur @France3tv, @bernstephane vous fait découvrir Marie de Roumanie, le porte-drapeau d'un peuple qui la célèbre comme une icône ! 🌟 pic.twitter.com/bmF8keQ68y — Secrets d'Histoire (@secretshistoire) January 21, 2022

