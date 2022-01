Un si grand soleil en avance : Elisabeth espionne Arthur (résumé + vidéo épisode n°826 du 24 janvier 2022)

5 ( 4 )

Un si grand soleil du 24 janvier en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Elisabeth espionne son petit fils ce soir dans votre série quotidienne de France 2 « Un si grand soleil ». En effet, elle se poste devant l’hôpital et l’observe de loin avec sa copine…







Un si grand soleil résumé de l’épisode 826



Elisabeth attend Alain devant l’hôpital et elle en profite pour espionner Arthur… Elle le voit sortir avec sa petite amie. Alain arrive et comprend qu’Elisabeth observe son petit fils. Il se moque gentiment d’elle avant de lui donner des infos sur la copine d’Arthur.

De leur côté, Mo, Lucille et David se laissent entraîner dans une soirée qui va leur réserver bien des surprises.

