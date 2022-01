Un si grand soleil en avance : Myriam enceinte ? (résumé + vidéo épisode n°814 du 6 janvier 2022)

5 ( 1 )

Un si grand soleil du 6 janvier en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Myriam serait-elle enceinte dans votre série quotidienne de France 2 « Un si grand soleil » ? C’est en tout ce que laissent penser ses symptômes et Claire lui conseille de faire un test pour être fixée.







Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2 et dès maintenant en replay streaming gratuit sur France.TV

Un si grand soleil résumé de l’épisode 814



Alors que Myriam doit faire ses preuves à L. Cosmétiques, la jeune femme n’a toujours pas eu ses règles… Elle en parle à son amie Claire, qui lui conseille de faire un test de grossesse. Myriam serait-elle enceinte ? Elle refuse d’y croire et pense que c’est le stress.

De son côté, Eliott demande une faveur à son ami Charles : ce dernier acceptera-t-il de l’aider ? Pendant ce temps, Alex a de plus en plus de mal à garder ses nerfs face à l’homme suspecté d’avoir menacé Manu…

Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 6 janvier

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

