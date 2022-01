Plus belle la vie en avance : Luna trahit Bastien (vidéo PBLV épisode n°4453)

5 ( 3 )

La police est bien décidée à découvrir la vérité au sujet d’Elodie la semaine prochaine dans votre feuilleton marseillais Plus belle la vie. Et dans l’épisode de mercredi prochain, Jean-Paul et Ariane décident de s’appuyer sur Luna…







En effet, ils lui demandent d’accepter d’être leur indic pour avoir des informations par Bastien.







Luna hésite mais pour prouver que Bastien est innocent, elle accepte finalement de collaborer avec la police. Boher lui demande de se rendre avec Bastien chez ce Philippe Talbot.

Luna parvient à cacher à Bastien sa collaboration avec la police et le convainc de l’accompagner chez Talbot.



Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4453 du 12 janvier 2022

