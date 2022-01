« Why Women Kill » du 13 janvier 2022 : ce soir deux épisodes inédits de la saison 2

5 ( 3 )

« Why Women Kill » du 13 janvier 2022. Ce soir à la télé, M6 vous donne rendez-vous pour la suite de la saison 2 de sa série à succès « Why Women Kill ». Rendez-vous dès 21h05 sur M6 ou en replay et streaming vidéo sur 6play.Pour cette seconde soirée, découvrez les épisodes n°3 et n°4.







« Why Women Kill » du 13 janvier 2022 : les deux épisodes de ce soir

Épisode 3 : Le chien aboie, la dame trépasse

Alma et Bertram mettent au point un plan pour enterrer de possibles ennuis. Dee, leur fille, engage le détective Vern pour voir à quoi ressemble la riche maîtresse Scooter, tandis que Rita tente d’apaiser sa relation avec Catherine.

Épisode 4 : Le temps d’un après-midi

Alma est informée que les membres du club vont lui rendre une visite surprise. Elle persuade alors son mari d’emprunter des éléments de décoration à leur voisine malgré la présence de policier venus enquêter sur la disparition de cette dernière…

Nouveau succès d’audience ?

La semaine dernière le lancement de cette saison 2 a fait un carton sur cibles en réunissant 24% des femmes de moins de 50 ans responsables des achats et 21% auprès du public de moins de 50 ans. Sur ces deux cibles commerciales et prioritaires, M6 était leader !



« Why Women Kill » c’est aussi en replay sur 6PLAY.

