« Photo de famille » avec Jean-Pierre Bacri : histoire et interprètes du film de France 3 ce soir (jeudi 13 janvier 2022)

« Photo de famille » avec Jean-Pierre Bacri sera diffusé ce soir sur France 3 à partir de 21h10. Si vous êtes connectés rendez-vous également en streaming sur France.TV et sa fonction direct. Un hommage à ce grand acteur qui nous a quittés le 18 janvier 2021.







« Photo de famille » : histoire

Gabrielle, Elsa et Mao sont frères et sœurs, mais ne se côtoient pas. Surtout pas.

La première est « statue » pour touristes, au grand dam de son fils ado. Elsa, elle, est en colère contre la terre entière et désespère de tomber enceinte. Et Mao, game designer de génie chroniquement dépressif, noie sa mélancolie dans l’alcool et la psychanalyse.

Quant à leurs parents, Pierre et Claudine, séparés de longue date, ils n’ont jamais rien fait pour resserrer les liens de la famille.

Pourtant, au moment de l’enterrement du grand-père, ils vont devoir se réunir, et répondre, ensemble, à la question qui fâche : « Que faire de Mamie ? »



Interprètes et personnages

Au casting :

Vanessa Paradis (Gabrielle)

Camille Cottin (Elsa)

Pierre Deladonchamps (Mao)

Jean-Pierre Bacri (Pierre)

Chantal Lauby (Claudine)

Laurent Capelluto (Tom)

Marc Ruchmann (Stéphane)

Claudette Walker (Mamie),…

On termine comme toujours avec les images et la bande-annonce qui va avec…

🎬 Un portait de famille émouvant, la toute dernière apparition à l'écran de Jean-Pierre Bacri… Le film « Photo de famille » est diffusé demain à 21.10 ! pic.twitter.com/oCVQY0xQVu — France 3 (@France3tv) January 12, 2022

« Photo de famille » c’est un portait de famille émouvant et c’est surtout la toute dernière apparition à l’écran de Jean-Pierre Bacri… A voir sans faute ce jeudi 13 janvier 2022 sur France 3.

