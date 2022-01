Plus belle la vie : ce soir, Bastien dérape (résumé + vidéo épisode 4454 PBLV du 13 janvier 2022)

4.9 ( 7 )

Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4454 du jeudi 13 janvier 2022 – Bastien dérape et n’hésite pas à menacer Talbot avec un couteau ce soir dans votre série quotidienne de France 3 « Plus belle la vie ». Luna, qui est avec lui, commence à avoir peur de lui et ne sait plus quoi penser…







Publicité





Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

A lire aussi : EXCLU Plus belle la vie : Elodie bien vivante mais enlevée, Gabriel et Thomas prennent une décision (infos PBLV)







Publicité





Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4454

Bastien devient violent et place le couteau de plus en plus près de la carotide de Talbot. Il finit par le lâcher et Talbot jure qu’il ne sait pas où se trouve Elodie et pour preuve il lui tend son téléphone : Bastien peut vérifier, Elodie n’est pas dans les contacts de Talbot. Pour la première fois, Bastien a fait peur à Luna. Elle ne sait plus quoi penser de lui mais accepte quand même qu’il passe la nuit avec elle. Boher demande à Luna de prendre en photo son carnet note qu’il a toujours avec lui…



Publicité





Kalya est en retard pour son entretien de babysitting chez les Nebout. Manon lui tend un piège et met quelques gouttes d’alcool dans son manteau. Arrivée chez les Nebout, Patrick sent Kalya, et en plus trouve une fiole dans son sac. Pour eux, c’est sûr, Kalya a un problème avec l’alcool et ils ne peuvent pas l’engager…

Kilian et Lola veulent se rendre à un concert. Contre tout attente François accepte et Thomas est plutôt contre…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4454 du 13 janvier

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.9 / 5. Nombre de notes : 7 Aucune note