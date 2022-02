« Élysée 2022 » du jeudi 10 février 2022 : l’invité de ce soir est Jean-Luc Mélenchon sur France 2

5 ( 3 )

« Élysée 2022 » du jeudi 10 février 2022. France passe à la vitesse supérieure avec magazine « Élysée 2022 » à quelques semaines du premier tour de l’élection présidentielle. Désormais il sera diffusé chaque semaine. Ce soir, rendez-vous dès 21h10 sur France 2 ou en replay sur France.TV. Et pour ce nouveau numéro, l’invité sera Jean-Luc Mélenchon.







Il sera interrogé par grandes figures de l’information de France Télévisions.

Jean-Luc Mélenchon, candidat de la France insoumise, répondra aux questions de Léa Salamé et Laurent Guimier. Mais il sera également interrogé sur son programme par Anne-Sophie Lapix, Maryse Burgot, Claire Chazal, Patrick Cohen, Maya Lauqué et Hugo Clément.

Dans une succession de séquences extrêmement rythmées, Jean-Luc Mélenchon sera appelé à s’exprimer sur différents thèmes de campagne comme l’économie, la santé, le pouvoir d’achat, la laïcité, l’écologie et la culture… mais répond aussi à des questions plus personnelles pour mieux comprendre sa personnalité et ses idées.



Puis il débattra avec le président du Medef, Geoffroy Roux de Bézieux.

Notez également que 100 Français et Françaises connectés en visioconférence à l’émission jugeront et commenteront en temps réel les propositions du candidat (avec Ipsos-Sopra Steria).

En deuxième partie de soirée, les téléspectateurs retrouvent « Elysée 2022, le débrief », présenté par Nathalie Saint-Cricq, avec Brice Teinturier, directeur général délégué d’Ipsos France ; Bernard Guetta, député européen (Renaissance) ; Anne Rosencher, directrice déléguée de la rédaction de « L’Express » ; Clémence Guetté, responsable du programme de l’Union populaire ; Yaël Goosz, chef du service politique de France Inter.

📺 À quelques semaines du premier tour de la #présidentielle2022, #Elysée2022 accélère et passe en rythme hebdomadaire ! Demain soir, c’est @JLMelenchon, candidat #UnionPopulaire, qui sera notre invité. Il sera interrogé par les grandes figures de @Francetele. Rdv jeudi à 20h40 pic.twitter.com/QtkmKLDlyg — Elysée 2022 (@Elysee2022) February 9, 2022

