Audiences TV prime 1er Février 2022 : « Alex Hugo » large leader, ça démarre bien pour « Mission Travaux »

#Audiences

Bon succès pour #MissionTravaux présenté par @LaurentLJVS

🏆leader FRDA et -50 ans

🏅Record FRDA depuis 6 ans et en 4+ et -50 ans depuis 5 ans pour le lancement d’un factual unitaire en prime

🚧11% 4+

🚧23% FRDA

🚧21% -50 ans

🚧31% 25-34 ans

2,2 M de tlsp (pic 2,5M) pic.twitter.com/jRdcI1UjmI

— M6Pro (@M6pro) February 2, 2022