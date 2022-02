Plus belle la vie : ce soir, que cache Manon ? (résumé + vidéo épisode 4468 PBLV du 2 février 2022)

5 ( 6 )

Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4468 du mercredi 2 février 2022 – Patrick se pose des questions au sujet de Manon ce soir dans votre feuilleton de France 3 « Plus belle la vie ». En effet, il la raccompagne chez elle et découvre la cité dans laquelle elle vit… Manon insiste pour sortir de la voiture et finir à pieds, Patrick ne comprend pas.







Publicité





Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

A lire aussi : EXCLU Plus belle la vie : Raphaël disparait, Babeth et Patrick apprennent la vérité (infos PBLV)







Publicité





Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4468

Raphael ne gardera pas de séquelles. Babeth s’en veut et pense que c’est elle qui a oublié d’éteindre le gaz lorsqu’elle cuisinait. Babeth et Patrick doivent beaucoup à Manon et disent à Jeanne qu’ils n’ont pas besoin d’une autre fille au pair. Manon est soulagée et regarde Raphael en lui disant que maintenant ils ne risqueront plus d’être séparés. Patrick raccompagne Manon dans sa cité, un endroit très dangereux…



Publicité





Luna tente de faire changer d’avis Hugo, mais n’y fait, le jeune homme a pris la décision de suivre sa mère. Luna convainc Bastien de laisser partir son fils. Les frères et sœurs d’Hugo sont tristes, leur grand frère va leur manquer et ils lui demandent de prendre bien soin de leur mère…

Mouss convoque Betty et lui annonce qu’elle passe en conseil de discipline. La jeune fille est surprise de ce changement de comportement et pense que Mouss bluff…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4468 du 2 février

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 6 Aucune note