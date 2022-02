« Mission travaux : ma vie est un chantier » : M6 lance sa nouvelle émission de bricolage ce soir (mardi 1er février 2022)

5 ( 3 )

« Mission travaux : ma vie est un chantier » c’est la nouvelle émission de bricolage proposée par M6. Et le lancement aura lieu ce soir dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo puis replay sur 6PLAY. Et pour nous la présenter et aider des familles en difficulté, Laurent Jacquet.







« Mission travaux : ma vie est un chantier » : le concept

Confinement, télétravail, avec la crise sanitaire se sentir bien chez soi est devenu essentiel ; et c’est dans l’amélioration de leur habitat que beaucoup de particuliers investissent leur budget. Mais pour certains, le rêve peut virer au cauchemar. Dans l’enfer des travaux, la survie du couple ou de la famille ne tient alors qu’à un fil..

C’est là que Laurent Jacquet, le roi des chantiers, va intervenir ! Entouré de son équipe d’artisans, il va les former pour en faire de véritables pros du bricolage, qu’ils puissent terminer eux-mêmes leurs travaux ! Le rêve est encore à portée de main mais il va falloir se remotiver… et surtout, il va falloir bosser ! Car comme il aime le répéter, il n’est pas venu pour les « bichonner »…

Qui est Laurent Jacquet ?

Pour incarner ce nouveau programme, il nous fallait “le pro du chantier” et c’est exactement le profil de cet artisan touche à tout. Fort de son expertise, mais aussi de son franc parler, notre spécialiste au parcours hors normes va voler à la rescousse de deux familles submergées par leurs travaux et au bord de la crise de nerfs.



Dynamique et spontané, Laurent Jacquet est un artisan hors pair depuis plus de 25 ans. Aucun chantier ne résiste à ce touche-à-tout qui a rénové sa première maison dès l’âge de 20 ans !

Passionné de travail manuel et de création, cet artisan multi-casquettes aime transmettre son savoir-faire au plus grand nombre, que ce soit sur le terrain, lors de salons consacrés à l’artisanat ou encore sur les réseaux sociaux où il prodigue conseils et astuces pour aider les apprentis bricoleurs.

Pour Laurent Jacquet, le travail manuel a toujours été une affaire de famille puisque c’est au contact de ses grands-parents qu’il découvre sa passion dès le plus jeune âge et décide alors d’en faire son métier. Tout d’abord attiré par la menuiserie-ébénisterie, il est contraint d’arrêter suite à une allergie au bois. Loin de se décourager, il s’oriente vers le métier de plombier-chauffagiste et fait alors une rencontre qui va changer sa vie : celle de son mentor, un Compagnon du Devoir qui va lui transmettre l’exigence et la polyvalence. Fort de cette expérience, Laurent Jacquet se lance alors rapidement à son compte et multiplie les chantiers. Le dernier en date, sa maison familiale qu’il rénove avec l’aide de Carole, sa femme, et de leurs 4 filles.

"Là, j'ai besoin d'aide"😅

Impuissante face à l'attitude de son mari, Sabrina appelle Laurent Jacquet à l'aide #MissionTravaux, mardi 1er février pic.twitter.com/vFphtFfOUP — M6 (@M6) January 29, 2022

Quand une maison est laissée en chantier, Laurent Jacquet, artisan touche à tout, intervient pour aider la famille à finir les travaux. Grande première ce soir dès 21h10 sur M6 et en replay sur 6PLAY.

