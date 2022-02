Ici tout commence du 2 février : Ambre et Tom se réveillent ensemble (résumé + vidéo épisode 327)

5 ( 3 )

Ici tout commence du 2 février, résumé et vidéo de l’épisode 327 – Alors que Solal était méfiant vis à vis de Tom, ce dernier a finalement passé la nuit avec Ambre ce soir dans votre série « Ici tout commence ». Tom s’inquiète de la réaction de Solal mais Ambre lui assure que ça ne posera aucun problème !







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Ici tout commence – résumé de l’épisode 327



Ambre et Tom ont passé la nuit ensemble. Le courant passe vraiment bien entre eux, ils sont plus complices que jamais. Mais Tom va découvrir plus vite que prévu ce qu’est une relation polyamoureuse…

Conduite en urgence à l’hôpital, Clotilde craint que son secret ne soit dévoilé. Alors qu’il pense pouvoir aider Mehdi, Enzo tombe de haut. Aux marais salants, Solal voit d’un mauvais œil le rapprochement entre Ambre et Tom.

Ici tout commence – extrait vidéo du 2 février

