Audiences TV prime 23 février 2022 : « Au nom de la terre » leader devant « Top Chef »

5 ( 4 )

Audiences TV prime 23 février 2022. Hier soir c’est France 2 qui s’est imposée en tête des audiences de la première partie de soirée avec le film « Au nom de la terre » porté par Guillaume Canet. Verdict : 3.41 millions de curieux pour 16.3% de part de marché sur l’ensemble du public.







Publicité











Publicité





Audiences TV prime 23 février 2022 : autres chaînes

On retrouve ensuite M6 et son concours culinaire « Top Chef » dont l’épisode du jour a fait saliver 3.11 millions de gourmands soit 16.3% des téléspectateurs. Mais M6 était très largement en tête sur les femmes de moins de 50 ans responsables des achats avec 28.8% de pda sur cette cible et 48% sur les 25-34 ans.

#Audiences 🌟Le succès se confirme pour #TopChef 🥇@m6 leader 4+ et Large leader FRDA-50 et -50ans 🍽16% Pda 4+

🔪29% Pda FRDA-50

🍴28% Pda -de 50ans

🍽48% Pda 25-34ans

🔪3.1M pic à 3.6M#Studio89 pic.twitter.com/1rASqyWCC8 — M6Pro (@M6pro) February 24, 2022



Publicité





TF1 en difficulté avec « Grey’s Anatomy » dont les deux épisodes inédits de la saison 17 se se contentés d’à peine 2.35 millions d’inconditionnels (pda 11.2%). Sans se mentir, cette 17ème saison est un vrai échec pour la chaîne.

France 3 suit avec « Le monde de Jamy ». En mode rediffusion ce numéro s’est contenté de 1.45 million de téléspectateurs (pda 7%).

Arte complète le top 5 avec le film de Justine Triet « Victoria » vu ou revu par 1.21 million de cinéphiles, soit 5.6% de ceux qui étaient devant leur petit écran hier soir.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 4 Aucune note