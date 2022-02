« Pékin Express » du 24 février 2022 : ce soir sur M6, les candidats découvrent l’Ouzbékistan.

4.9 ( 7 )

« Pékin Express » du 24 février 2022. Ce soir sur M6, épisode 3 de « Pékin Express : sur les terres de l’aigle royal ». Rendez-vous dès 21h10 sur M6 ou en replay et streaming gratuit sur 6PLAY. Cette semaine les candidats vont découvrir une nouveau pays, l’Ouzbékistan.







Pour ceux qui auraient loupé quelque chose notez qu’Alex et Sylvie (le binôme caché) ont été définitivement éliminés de l’aventure jeudi dernier.

« Pékin Express » du 24 février 2022 : l’étape de ce soir

Pour cette 3e étape de l’aventure, les candidats vont découvrir un nouveau pays : l’Ouzbékistan.

Ils démarreront la course en plein cœur de la magnifique vallée de la Ferghana, passage incontournable de la route de la soie, au confluent des civilisations. Et c’est dans cette large vallée bordée de champs de coton qu’ils seront confrontés au panneau voiture interdite. Dans un cadre exceptionnel, les binômes devront faire un trek de 3km, munis d’un objet qui s’avèrera parfois très encombrant ! Sous une chaleur avoisinant les 40 degrés, ce trek poussera les candidats au-delà de leurs limites physiques et psychologiques. La dernière ligne droite de la course sera rythmée par le retour du drapeau noir, qui révèlera des alliances entre binômes. Si certains candidats s’avèreront de fins stratèges, le drapeau noir passera surtout de mains en mains, avec une ultime crainte pour les binômes : le garder plus de 2 heures, ce qui les enverrait directement en duel final !



Dans une étape où la compétition monte d’un cran, quel binôme sera éliminé ?

Extrait vidéo

Petit extrait vidéo en attendant l’émission de ce soir. Pour tenter de remporter une nuit dans un hôtel, Denis va devoir relever une mission avec sang froid à l’aide d’une paille et d’une boule de coton…

"Catastrophe, il faut repartir à zéro"

Pour tenter de remporter une nuit dans un hôtel, Denis doit relever une mission avec sang froid à l'aide d'une paille et d'une boule de coton ! 😮#PekinExpress Itinéraire Bis, jeudi à 23.15 pic.twitter.com/vu7hLDvtsd — M6 (@M6) February 23, 2022

Quelle audience en deuxième semaine ?

La semaine dernière le lancement de cette nouvelle saison a été salué par 2.32 millions d’aventuriers soit 12.4% de l’ensemble public. Une deuxième place des audiences pour M6 mais la chaîne était leader sur cibles avec 26.4% auprès des FRDA-50 (femmes de moins de 50 ans responsables des achats, ndrl) et les moins de 50 ans et 35% sur les 15-34 ans.

#Audiences #PekinExpress présenté par @Steph_Rotenberg 🏆M6 se classe très large leader auprès des FRDA et -50 🚗12 % auprès des 4+

🏝️26% auprès des FRDA

✈️26% auprès des -50 ans

☀️35% auprès des 15-34

📍2,3M tlsp (pic 2,7M) pic.twitter.com/9tIibJK8UL — M6Pro (@M6pro) February 18, 2022

