« Bienvenue chez Les Bodin’s » : qui sont les artistes et invités du spectacle diffusé ce soir sur M6 ? (mercredi 9 février 2022)

« Bienvenue chez Les Bodin's » un spectacle unique à découvrir ce soir pour la première fois en clair sur M6 et sur 6PLAY pour le replay et dans lequel les Bodin's sont entourés de nombreux artistes, humoristes, chanteurs et personnalités.







« Bienvenue chez Les Bodin’s » : votre spectacle en quelques lignes

À cause de sa maladresse habituelle, Christian Bodin a mis le feu à l’église de son village. Tandis que les chaînes TV couvrent l’événement, les villageois se retrouvent sans église et sans clocher, bref : sans repères ! Il faut faire quelque chose. Et heureusement Maria et Christian ont une idée !

Puisque la mère et le fils ont sillonné les routes et les plateaux télés de France, leur répertoire est désormais bien rempli : humoristes, acteurs, comédiens, chanteurs… Ils décident donc de convier dans leur ferme de nombreux artistes afin d’organiser une grande soirée pour récolter des fonds et reconstruire l’église !

Qui sont les artistes et invités des Bodin’s ?

Voila la liste des artistes et invités qui honoreront de leur présence ce spectacle à ne pas manquer…



Stéphane Plaza

Jarry

Éric Antoine

Frédéric Bouraly

Pascal Obisbo

Bénabar

Olivier de Benoist

Constance

Elizabeth Buffet

Vincent Niclo

Elodie Poux

Jean Baptiste Guégan

Anne Sila

Chico et les gypsies

Hasna

Emile et Image

Et avec la participation de : Jeff Panacloc, Nicolas Marié, Nathalie Renoux, Stéphane Rotenberg, Dany Brillant.

Extrait vidéo

En attendant de rire avec les Bodin’s, voici un petit extrait de ce spectacle. Il met en scène un visage familier des téléspectateurs de M6, Frédéric Bouraly de « Scènes de Ménages ».

Alors que le maire (@fredericbouraly) tente de s'attribuer l'organisation de la soirée caritative, Maria Bodin le remet à sa place ! 😂

"Bienvenue chez @LesBodins", un spectacle unique mercredi à 21.10 pic.twitter.com/fgV4DdwdLc — M6 (@M6) February 6, 2022

