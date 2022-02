Demain nous appartient du 18 février : Benjamin évite Victoire (résumé + vidéo épisode 1125 en avance)

5 ( 4 )

Demain nous appartient du 18 février 2022, résumé en avance et vidéo de l’épisode 1125 de DNA – Alors que François est en garde à vue pour la disparition d’Emma dans votre série « Demain nous appartient », le comportement de Benjamin est de plus en plus bizarre. Ce soir, il refuse d’ouvrir à Victoire et fait mine de ne pas être chez lui !…







Publicité





Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

A LIRE AUSSI : Demain nous appartient spoilers : Flore arrêtée, Alex amnésique, Maxime s’en va, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 14 au 18 février)







Publicité





Demain nous appartient – résumé de l’épisode 1125



Publicité





Victoire rend visite à Benjamin pour une livraison surprise de croissants à domicile, mais aucun signe de lui à l’horizon ! Il refuse de lui ouvrir et fait mine de ne pas être chez lui. L’étau se resserre…

Et François a un alibi fourni par Charlie tandis que Victoire mène sa propre enquête et fait une étrange découverte sur Benjamin. Timothée réalise qu’il a un coup de cœur. Damien déjoue les plans de Vanessa pour le caser.

Demain nous appartient – vidéo extrait de l’épisode 1125 du 18 février 2022

Si la vidéo ne se lance pas ou est indisponible, retrouvez là sur myTF1 en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 4 Aucune note