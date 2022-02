Demain nous appartient du 1er février : Alex est sauvé (résumé + vidéo épisode 1112 en avance)

4 ( 1 )

Demain nous appartient du 1er février 2022, résumé en avance et vidéo de l’épisode 1111 de DNA – Quelqu’un a tenté de tuer Alex hier dans votre série quotidienne « Demain nous appartient ». Heureusement, Judith était là et a très vite appelé les secours. Alex est donc sain et sauf, mais la famille Delcourt est sous le choc.







Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Demain nous appartient – résumé de l’épisode 1112



Alex a été intoxiqué par un mystérieux colis, mais heureusement, Judith était là pour le secourir. Il est maintenant sain et sauf mais a frôler la mort. Qui peut bien être à l’origine de cette attaque au dichlore ?

Flore doit affronter les conséquences de ses actes. La police creuse la piste d’Andréa. Audrey accepte un rendez-vous qu’elle regrette aussitôt : elle ne voit pas comment concilier sa vie amoureuse et ses enfants. Jack découvre enfin l’identité du mystérieux Simon !

Demain nous appartient – vidéo extrait de l’épisode 1112 du 1er février 2022

