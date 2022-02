Demain nous appartient du 8 février : Sara fait une découverte sur Pénélope (résumé + vidéo épisode 1117 en avance)

5 ( 2 )

Demain nous appartient du 8 février 2022, résumé en avance et vidéo de l’épisode 1117 de DNA – La police va faire une découverte capitale sur Pénélope ce soir dans votre série quotidienne « Demain nous appartient ». En effet, Sara apprend que Pénélope a perdu un bébé à la naissance au moment où Chloé mettait Céleste au monde !







Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Demain nous appartient – résumé de l’épisode 1117



Sarah enquête sur Pénélope Berger. Elle se rend à l’hôpital pour interroger Samuel. Pénélope a accouché d’un bébé mort-né au même moment où Chloé accouchait de Céleste. Ce qui explique pourquoi Pénélope en veut autant à Chloé…

Pendant ce temps là, Flore agit de plus en plus bizarrement. Victoire et Benjamin profitent de leurs retrouvailles quand un accident perturbe leur petit bonheur. Et pour se préparer au concours d’éloquence, Raphaëlle a réservé aux élèves un exercice très original.

Demain nous appartient – vidéo extrait de l’épisode 1117 du 8 février 2022

Si la vidéo ne se lance pas ou est indisponible, retrouvez là sur myTF1 en cliquant ici

