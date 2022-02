Demain nous appartient du 9 février : Flore ment à Bart (résumé + vidéo épisode 1118 en avance)

5 ( 3 )

Demain nous appartient du 9 février 2022, résumé en avance et vidéo de l’épisode 1118 de DNA – Flore est toujours à Sète et elle ment à Bart ce soir dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient ». En effet, Bart croit sa mère partie loin mais elle est restée et part totalement en vrilles… Il lui raconte l’accident de Judith et Maxime !







Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

A LIRE AUSSI : Demain nous appartient spoilers : la police trouve le coupable, Noor et Cédric succombent, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 7 au 11 février)







Demain nous appartient – résumé de l’épisode 1118



Alors que Bart la croit sous le soleil de Malaga, Flore est en fait toujours à Sète incognito. Elle est complètement déroutée lorsque Bart lui apprend l’accident de Judith et Maxime. Que manigance-t-elle ?

L’intuition de Martin sur l’enquête est confirmée. La tension est à son comble chez les Delcourt. Gabriel vit mal la nouvelle histoire d’amour de Noor. Celle-ci profite de tous les moments partagés avec Cédric. En pleine crise existentielle, Sylvain s’enfonce un peu plus dans son mensonge.

Demain nous appartient – vidéo extrait de l’épisode 1118 du 9 février 2022

Si la vidéo ne se lance pas ou est indisponible, retrouvez là sur myTF1 en cliquant ici



Demain nous appartient, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1.

