Ici tout commence du 9 février : Marta fait une crise de jalousie (résumé + vidéo épisode 332)

Ici tout commence du 9 février, résumé et vidéo de l’épisode 332 – Marta a appris que Célia avait fait des avances à Théo ce soir dans votre série « Ici tout commence ». Et on peut dire qu’elle n’apprécie pas ! Marta fait une crise de jalousie à Théo et lui demande de virer Célia de la brigade…







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Ici tout commence – résumé de l’épisode 332



Marta est furieuse depuis qu’elle a appris que Célia est intéressée par Théo et elle ne se gêne pas pour le montrer en cuisine ! Mais heureusement Théo a toujours les bons mots pour la rassurer…

Le retour de Joachim n’est pas pour déplaire à Clotilde, mais Guillaume ne digère pas la trahison. A l’institut, les foudres de Marta s’abattent sur Célia. De leur côté, Anaïs et ses alliés frappent de plus en plus fort.

Ici tout commence – extrait vidéo du 9 février

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.ff

