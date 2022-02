« Expendables 3 » en mode rediffusion ce soir sur France 3 (jeudi 10 février 2022)

5 ( 3 )

« Expendables 3 » de Patrick Hughes est mode rediffusion ce soir, jeudi 10 février 2022 dès 21h10 sur France 3. Possibilité de voir le film en streaming sur France.TV via sa fonction direct. Au casting que des gros bras avec Sylvester Stallone, Jason Statham, Wesley Snipes, Arnold Schwarzenegger, Mel Gibson, Harrison Ford ou bienencore Antonio Banderas.







« Expendables 3 » : l’histoire

L’équipe de Barney (Sylvester Stallone) et Christmas (Jason Statham) affronte une vieille connaissance, Conrad Stonebanks (Mel Gibson), qui fut un des fondateurs de cette unité très spéciale avant de devenir un trafiquant d’armes sans pitié. Barney pensait l’avoir éliminé… Mais Stonebanks s’est fait passer pour mort et compte bien se venger en mettant fin aux agissements des Expendables. Il monte donc sa propre équipe en prenant soin de recruter des membres plus jeunes, plus rapides et plus familiers des nouvelles technologies. Qui sortira vainqueur de cette lutte entre jeunes loups et combattants old school ?

💥🧨💪 ONE MORE TIME ! « Expendables 3 » avec Sylvester Stallone et tous ses copains bodybuildés, c'est demain à 21.10 ! pic.twitter.com/Z6crjwM76P — France 3 (@France3tv) February 9, 2022



« Expendables 3 » avec Sylvester Stallone et tous ses copains bodybuildés, c’est ce soir dès 21h10 sur France 3 et France.TV

