« Face à face » : premières images de la nouvelle série de France 3, à découvrir dès le 15 mars 2022

5 ( 2 )

« Face à face » c’est la nouvelle série policière de France 3, excellence pyrénéenne de la série au Festival de Luchon 2022. Dans les rôles principaux LClaire Borotra, Constance Gay et Pascal Demolon.







Publicité











Publicité





« Face à face » : histoire

Justine Rameau, juge d’instruction, et Vanessa Tancelin, commandante du SRPJ de Strasbourg, ne se connaissent pas. Méthodes, caractère, objectifs : tout les oppose. Pourtant, elles vont devoir travailler et vivre ensemble… À la mort de leur père, elles se découvrent demi-sœurs et colocs. À travers des enquêtes au cœur de l’actualité va se jouer ce face-à-face.

Casting

Et avec dans les rôles principaux

Claire Borotra (Justine Rameau), Constance Gay (Vanessa Tancelin), Pascal Demolon (Alain Rameau), Marc Ruchmann (Gregory Kieffer), Clémentine Justine (Claire Sorel), Emma Ninucci (Margaux Rameau), Cathy Dingler-Bernecker (Christine Dore), Philypa Phoenix (Élodie Roulier), Clément Aubert (Marty)…



Publicité





Premières images

Si vous êtes impatients, découvrez-en de premières images…

Découvrez « Face à face » dès le 15 mars 2022 sur France 3 et sur France.TV

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 2 Aucune note