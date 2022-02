Plus belle la vie en avance : Abdel et Barbara à nouveau ensemble ? (vidéo PBLV épisode n°4486)

4.9 ( 7 )

Abdel et Barbara vont finalement se retrouver la semaine prochaine dans votre feuilleton quotidien Plus belle la vie. En effet, dans l’épisode de lundi prochain, Abdel et Barbara boivent un verre ensemble et parlent de leurs déboires sentimentaux…







Et s’il n’est pas question pour eux de se remettre en couple, Abdel propose à Barbara de se remettre en scelle ensemble !

En effet, Abdel aimerait qu’ils sortent tous les deux comme quand ils étaient ados, à la recherche de leurs âmes soeurs… Barbara est emballée par l’idée et accepte avec plaisir !



Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4486 du 26 février 2022

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur france.tv en cliquant ici.

A lire aussi :« Plus belle la vie » en avance : résumés courts et spoilers jusqu’au 18 mars 2022

