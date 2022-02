« Fête de famille » : histoire et interprètes du film de France 2 ce soir, dimanche 6 février 2022

5 ( 4 )

« Fête de famille » de Cédric Kahn est diffusé pour la première fois en clair ce soir sur France 2. Rendez-vous à partir de 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo sur France.TV en choisissant la fonction direct.







Publicité











Publicité





« Fête de famille » : l’histoire

« Aujourd’hui c’est mon anniversaire et j’aimerais qu’on ne parle que de choses joyeuses. » Andréa (Catherine Deneuve) ne sait pas encore que l’arrivée « surprise » de sa fille aînée, Claire (Emmanuelle Bercot), disparue depuis 3 ans et bien décidée à reprendre ce qui lui est dû, va bouleverser le programme et déclencher une tempête familiale.

Interprètes

Dans les rôles principaux : Catherine Deneuve, Emmanuelle Bercot, Vincent Macaigne et Cédric Kahn, Luàna Bajrami, Laetitia Colombani, Isabel Aimé Gonzalez Sola…

À propos

Lors de sa sortie en salles, c’était en septembre 2019, ce film n’a que très moyennement convaincu les spectateurs avec seulement 326 169 entrées (source JPO Box-office)



Publicité





La bande-annonce du film

Voici comme toujours la bande-annonce officielle de votre film…

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 4 Aucune note