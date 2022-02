« Plus belle la vie » en avance : résumés courts et spoilers jusqu’au 4 mars 2022

4.1 ( 11 )

Plus belle la vie en avance : résumés et spoilers jusqu’au 4 mars 2022 – En ce samedi et comme chaque week-end, si vous êtes accro à la série marseillaise « Plus belle la vie » et curieux de savoir ce qui vous attend, c’est le moment. En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers pour la semaine du lundi 28 février au vendredi 4 mars 2022.







ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Et dans trois semaines, on peut vous dire que Baptiste poursuit sa formation de pompier tandis que Patrick recherche activement son fils biologique.

Pendant ce temps là, c’est l’heure de la crémaillère pour Franck et Delphine. Mais rien ne va se passer comme prévu !



Lundi 28 février 2022, épisode 4486 : Alors que Patrick envisage de faire un go fast, l’affrontement entre Malika et la coloc monte d’un cran. De leur côté, les Fedala doivent prendre congé de la charmante Ophélie…

Mardi 1er mars 2022, épisode 4487 : Alors que les Nebout sont submergés par une magnifique émotion qui donne du sens à ce qu’ils traversent, Delphine et Franck préparent leur crémaillère. Quant à Rochat, renoncera-t-il à l’amour ?

Mercredi 2 mars 2022, épisode 4488 : Alors que Patrick n’agit plus du tout comme un flic, un mystérieux visiteur vient perturber la pendaison de crémaillère de Delphine et de Franck.

Jeudi 3 mars 2022, épisode 4489 : Alors que Boher devient une menace pour les Nebout, Franck doit composer avec un intrus qui prend beaucoup de place. Quant à Baptiste, il se retrouve sur une intervention qui tourne mal…

Vendredi 4 mars 2022, épisode 4490 Alors qu’un interrogatoire risque de mal tourner pour Patrick, Delphine se retrouve au volant d’une voiture qui essuie des coups de feu. De son côté Baptiste est-il toujours aussi motivé à devenir pompier ?

