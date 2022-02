Ici tout commence du 3 février : Rose doute de Clotilde (résumé + vidéo épisode 328)

5 ( 1 )

Ici tout commence du 3 février, résumé et vidéo de l’épisode 328 – Rose doute de plus en plus de sa soeur dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence ». Et ce soir, Rose décide d’aller parler à Clotilde… Elle joue franc jeu et lui demande si elle est vraiment enceinte !







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Ici tout commence – résumé de l’épisode 328



Rose remarque le comportement suspect de Clotilde au sujet de sa grossesse. Elle n’a pas voulu que Rose assiste à son échographie. Elle soupçonne Clotilde de ne pas être réellement enceinte et de mentir à tout le monde !

A l’institut, Clotilde et Laetitia se confrontent violemment et en viennent aux mains. C’est la panique à la coloc : Naël a d’étranges plaques sur le corps. Aux marais salants, Charlène et Louis vivent des retrouvailles enflammées.

Ici tout commence – extrait vidéo du 3 février

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.ff

