Plus belle la vie : ce soir, Patrick s’inquiète (résumé + vidéo épisode 4469 PBLV du 3 février 2022)

Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4469 du jeudi 3 février 2022 – Patrick est inquiet pour la babysitter de Raphaël ce soir dans « Plus belle la vie ». En effet, alors que Manon est en retard, Patrick l’interroge et s’inquiète pour elle… Manon pense qu’elle est virée !







Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4469

Patrick veut poser un cadre à Manon qui est encore en retard. Babeth quant à elle, est tellement contente que Manon ait sauvé Raphael qu’elle demande à Patrick d’être plus indulgent. Quand Manon arrive chez les Nebout, Patrick lui passe un savon mais très vite Manon pleure mais ne dit pas la vraie raison. Patrick s’en veut et rétropédale mais à l’avenir Manon devra prévenir si elle a du retard. De leur côté, Eric et Kevin sont sur une enquête de fusillade dans un gymnase…



Pablo a des crises d’angoisse à cause du départ de sa mère et de son frère. Luna le console comme elle peut. Akira et Sunalee quant à elles, traitent Luna de tous les noms à l’hôtel jusqu’à faire fuir les clients. Akira sert un café à Luna mais cette dernière ne le boit pas pensant que sa belle-fille tente encore de l’empoisonner…

C’est le jour du conseil de discipline de Betty. Cette dernière se montre encore une fois très provocatrice. Blanche et Rochat sont d’accord pour l’exclure définitivement…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4469 du 3 février

