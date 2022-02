Demain nous appartient spoiler : Alex en danger, Flore derrière tout ça ! (VIDEO)

5 ( 2 )

Demain nous appartient spoiler, résumé à l’avance vidéo – Alors qu’Andréa est mort et que la famille Delcourt est toujours en grand danger dans votre série « Demain nous appartient », la police va finalement comprendre qui est derrière tout ça.







En effet, dans quelques jours, Karim débarque chez les Delcourt et annonce à Chloé, Judith et Maxime que c’est Flore qui a tué Andréa. C’est elle qui est derrière tout ce qui leur arrive et Alex, introuvable, est en grand danger !







La police en a maintenant la certitude, c’est Flore qui est derrière tout ça depuis le début ! Alex est en grand danger, Flore pourrait s’attaquer à lui. Mais il est injoignable, Maxime et Karim partent à sa recherche !

Demain nous appartient Flore recherchée par la police

