« Le crime est notre affaire » de Pascal Thomas : en mode rediffusion ce soir sur France 3 (jeudi 24 février 2022)

4.9 ( 7 )

« Le crime est notre affaire » de Pascal Thomas est en mode rediffusion ce soir, jeudi 24 février 2022, sur France 3 ou en streaming vidéo sur France.TV. Dans les rôles principaux Catherine Frot et André Dussollier.







Publicité











Publicité





« Le crime est notre affaire » : histoire, résumé

Bélisaire et Prudence Beresford se reposent dans leur petit château qui domine le lac du Bourget. Belisaire est heureux, mais Prudence s’ennuie. Elle rêve d’une bonne fée, qui les propulseraient dans des aventures truffées de mystères… Cette bonne fée lui apparaît sous les traits de sa tante belge Babette, qui assiste à un crime horrible de la fenêtre d’un train. Malgré le scepticisme de Bélisaire, Prudence part à la recherche du cadavre. Elle se fait engager comme cuisinière dans un inquiétant château, où est réunie une bien curieuse famille, composée d’un vieillard irascible et de ses quatre enfants, et où d’authentiques sarcophages recèlent de bien étranges surprises…

Interprètes et personnages : casting

Au casting du film :

Catherine Frot (Prudence Beresford)

André Dussollier (Bélisaire Beresford)

Claude Rich (Roderick Charpentier)

Chiara Mastroianni (Emma Charpentier)

Melvil Poupaud (Frédéric Charpentier)

Alexandre Lafaurie (Raphaël Charpentier)

Christian Vadim (Augustin)

Hippolyte Girardot (Le docteur Lagarde)

Yves Afonso (L’inspecteur Blache)

Annie Cordy (Babette Boutiti)

La bande-annonce

Et comme toujours depuis 2009, on termine avec les images et la bande-annonce de votre film…



Publicité





Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.9 / 5. Nombre de notes : 7 Aucune note