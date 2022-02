« Les Bronzés font du ski » en mode rediffusion ce soir sur TF1 (mardi 15 février 2022)

5 ( 4 )

« Les Bronzés font du ski » est « encore » en mode rediffusion en ce mardi 15 février 2022. Rendez-vous sans faute dès 21h10 sur TF1 et bien sûr en live et streaming vidéo depuis tous vos appareils connectés sur MYTF1 et sa fonction direct. Film culte s'il en est, il est rediffusé ce soir alors que les Français sont nombreux dans les stations en cette période de vacances.







« Les Bronzés font du ski » :histoire, résumé

Synopsis : Les huit amis qui s’étaient connus dans un club de vacances d’été en Côte d’Ivoire se retrouvent aux sports d’hiver. Bernard et Nathalie, réconciliés, tentent de calmer leurs nerfs sur les pistes. Gigi, qui tient maintenant une crêperie, s’est mariée avec Jérôme, remuant médecin assoiffé de records sportifs. Christiane revient transformée par l’amour inconditionnel qu’elle porte à Marius, affable sexagénaire. Popeye, frimeur au grand cœur, traverse une période trouble, enfin il nous expliquera… Jean-Claude, quant à lui, erre et fantasme dans le vide en attendant avec ardeur la rencontre féminine qui va bouleverser sa vie. Sur un malentendu, ça peut toujours marcher.

Casting

Et avec dans les rôles principaux :

Josiane Balasko (Nathalie Morin), Michel Blanc (Jean-Claude Dusse), Marie-Anne Chazel (Gigi), Christian Clavier (Jérôme), Thierry Lhermitte (Popeye), Gérard Jugnot (Bernard Morin)…



Le saviez-vous ?

🎿 Si le premier film, à savoir « Les Bronzés » a rencontré un beau succès en salles avec 2.2 millions de spectateurs, cette suite baptisée « Les Bronzés font du ski » n’a pas rencontré le succès escompté avec « seulement » 1.5 million d’entrées. Le film deviendra pourtant culte au fil des ans grâce à de multiples diffusions à la télévision. Des rediffusions synonymes de carton d’audience.

🎿 Après « Les Bronzés » et « Les Bronzés font du ski », un autre projet était dans les cartons : « Les Bronzés » aux Etats-Unis. Mais il ne verra jamais le jour.

🎿 Alors que la bande-originale du film est devenue culte elle aussi, Patrice Leconte a avoué lors du Première Cinéma Club qu’il détestait cette musique signée Pierre Bachelet.

🎿 Certains acteurs ont exprimé quelques réticences à propos de l’évolution de leur personnage par rapport au premier film.

🎿 Contrairement au premier film, Michel Blanc n’a pas participé à l’écriture de cette suite qu’il ne voulait pas vraiment. L’ambiance était d’ailleurs lourde sur le tournage.

Bande-annonce vidéo

Quelques images en attendant de retrouver nos « héros » préférés…

« Les Bronzés (re)font encore du ski » ce soir sur TF1 et MYTF1 à partir de 21h10.

