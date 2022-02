5 ( 3 )

« Alex Hugo » du 15 février 2022 : les deux épisodes de ce soir sur France 3 (rediffusion). Votre série Alex Hugo » est en mode rediffusion ce soir sur France 3. (Re)découvrez les épisodes « La balade sauvage » et « Mémoire morte » dès 21h10 puis en replay sur France.TV.







« Alex Hugo » du 15 février 2022 : les deux épisodes de ce soir sur France 3

Épisode « La balade sauvage » : Alex est averti de la fugue de deux jeunes garçons de 12 et 10 ans, partis avec un pistolet volé à leur père, un militaire fraîchement rentré du Mali. Pour Alex, cette histoire a une résonance particulière. Ces deux enfants seuls dans la nature, avec une arme à feu, dont ils ne mesurent pas la dangerosité, lui est insupportable et monopolise toute son attention. Tandis qu’il fait son possible pour les localiser, dès le lendemain, le cadavre d’une jeune femme assassinée d’une balle en plein coeur remonte à la surface d’un lac dans la vallée, devenant une nouvelle priorité…

Épisode »Mémoire morte » : Le soir tombe sur la montagne. Alex Hugo dévale un sentier, les mains en sang. Il regagne sa voiture et a un accident de la route. Les tonneaux, le réveil à l’hôpital, et l’amnésie : Alex ne se souvient plus des six derniers mois de sa vie. Un pistolet avec deux balles en moins dans le chargeur est retrouvé dans son véhicule en miettes. Les bouteilles d’alcool vides s’accumulent dans la cuisine de son chalet. Et cet étrange message d’une femme, sur son répondeur, quelques heures avant l’accident : « C’est moi Alex. Rappelle-moi, c’est urgent ». C’est à devenir fou, d’autant plus qu’Alex a l’impression qu’Angelo et même les villageois lui cachent des choses…

💥🔍 Quand on le cherche, on le trouve ! #AlexHugo avec @SamuelLeBihan, c'est demain à 21.10 ! pic.twitter.com/bJgHWLcrFM — France 3 (@France3tv) February 14, 2022

